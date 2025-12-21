TomoGrav primi video in 3D dei buchi neri grazie a innovativi algoritmi di IA

Riproponiamo il testo di Maddalena Binda, della Redazione dell’ASviS, diretta dal professor Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 2.12.2025. Il documento ASviS, realizzato nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro, esplora la necessità di introdurre l’alfabetizzazione ai futuri nel sistema educativo italiano, proponendo strumenti e attività concrete. E se immaginare gli scenari futuri non fosse più solo un esercizio teorico, ma una competenza essenziale? È la direzione indicata dal Patto sul futuro approvato dalle Nazioni Unite nel 2024, che invita gli Stati a dotarsi di politiche “consapevoli del futuro” e a proteggere i diritti delle future generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

