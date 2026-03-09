Domani sera alle 21:00 si gioca al Bernabeu la partita di ritorno tra Real Madrid e Manchester City in Champions League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. La sfida mette di fronte due delle squadre più forti in Europa, con attacchi e difese che si affrontano in un match che potrebbe decidere il passaggio del turno.

Le sfide tra Real Madrid e Manchester City hanno caratterizzato le ultime stagioni di Champions League e in diversi casi da quell’incrocio è uscita la vincitrice dell’edizione: mercoledì notte le due squadre si troveranno nuovamente opposte, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I Blancos sono incerottati nel corpo e nell’animo:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Manchester City (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli attacchi battono le difese al Bernabeu?

