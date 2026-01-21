Sicurezza urbana la Regione finanzia con 2,5 milioni venti progetti | ci sono anche Rimini e Cattolica

La Regione ha stanziato oltre 2,5 milioni di euro per finanziare venti progetti di sicurezza urbana e prevenzione della criminalità, coinvolgendo Comuni e Unioni locali. Tra le iniziative finanziate figurano anche Rimini e Cattolica, che si uniscono agli altri enti per rafforzare le misure di tutela e sicurezza nelle rispettive aree. L’intervento mira a sostenere strategie di prevenzione e miglioramento della qualità della vita nelle comunità.

Sanità, la Regione finanzia progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro: 1,3 milioni per l’Ausl RomagnaLa Regione ha approvato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato all’Ausl Romagna, nell’ambito di un pacchetto di 5,7 milioni complessivi per progetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

