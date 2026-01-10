Caserta capitale della mozzarella | la Bufala Dop cresce e difende il trono tra nuove sfide

Caserta si distingue come il cuore della produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, simbolo di qualità e tradizione italiana. La crescita del settore testimonia l'importanza di questa specialità, che continua a rafforzare la sua posizione nel mercato nazionale e internazionale. Con un patrimonio di competenze e passione, Caserta si conferma come capitale di un'eccellenza gastronomica riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop resta la regina indiscussa della tavola italiana e internazionale, e Caserta ne conferma il ruolo di capitale produttiva e strategica. Nei primi dieci mesi del 2025 la produzione è cresciuta del 4,06% in volume rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Consorzio mozzarella bufala campana Dop: “Prodotto modello di sviluppo tra tradizione e innovazione” Leggi anche: Mozzarella di bufala, la Dop è il cibo dell’amore in Europa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Caserta capitale della mozzarella: la Bufala Dop cresce e difende il trono tra nuove sfide - Accanto alla mozzarella, si fanno spazio nuovi protagonisti come la burrata di bufala, sempre più presente nei menu, e il fior di latte, che nelle pizzerie tenta il sorpasso come topping di riferiment ... casertanews.it

Richiamo di mozzarella di bufala dai supermercati per possibili livelli di aflatossina oltre i limiti - Richiamo dai supermercati di diversi lotti di mozzarella di bufala campana in buste, vaschette e trecce per la possibile presenza di aflatossina M1 ... virgilio.it

Caserta, da tutto il mondo per la mozzarella dop: sostenibilità e tutela della tradizione - Caserta, da tutto il mondo per la mozzarella dop: sostenibilità e tutela della tradizione Cinquanta le persone che ieri sono arrivate a Caserta nella sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di ... ilmattino.it

Oggi ne avrebbe compiuti 52. Purtroppo ci ha lasciato a soli 23 anni. Davide Ancilotto era una promessa del Basket italiano Mestrino, iniziò giovanissimo a giocare a calcio, per poi passare alla pallacanestro. Un talento. 4 anni alla Juve Caserta, poi un anno a - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.