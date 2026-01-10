Caserta capitale della mozzarella | la Bufala Dop cresce e difende il trono tra nuove sfide

Da casertanews.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caserta si distingue come il cuore della produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, simbolo di qualità e tradizione italiana. La crescita del settore testimonia l'importanza di questa specialità, che continua a rafforzare la sua posizione nel mercato nazionale e internazionale. Con un patrimonio di competenze e passione, Caserta si conferma come capitale di un'eccellenza gastronomica riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop resta la regina indiscussa della tavola italiana e internazionale, e Caserta ne conferma il ruolo di capitale produttiva e strategica. Nei primi dieci mesi del 2025 la produzione è cresciuta del 4,06% in volume rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Consorzio mozzarella bufala campana Dop: “Prodotto modello di sviluppo tra tradizione e innovazione”

Leggi anche: Mozzarella di bufala, la Dop è il cibo dell’amore in Europa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

caserta capitale mozzarella bufalaCaserta capitale della mozzarella: la Bufala Dop cresce e difende il trono tra nuove sfide - Accanto alla mozzarella, si fanno spazio nuovi protagonisti come la burrata di bufala, sempre più presente nei menu, e il fior di latte, che nelle pizzerie tenta il sorpasso come topping di riferiment ... casertanews.it

caserta capitale mozzarella bufalaRichiamo di mozzarella di bufala dai supermercati per possibili livelli di aflatossina oltre i limiti - Richiamo dai supermercati di diversi lotti di mozzarella di bufala campana in buste, vaschette e trecce per la possibile presenza di aflatossina M1 ... virgilio.it

Caserta, da tutto il mondo per la mozzarella dop: sostenibilità e tutela della tradizione - Caserta, da tutto il mondo per la mozzarella dop: sostenibilità e tutela della tradizione Cinquanta le persone che ieri sono arrivate a Caserta nella sede del Consorzio di Tutela della Mozzarella di ... ilmattino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.