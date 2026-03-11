Sabato 28 marzo alle 17:00, il Caffè Eventi di Forlì ospiterà un incontro organizzato dai Pirati della Cultura dedicato ai romanzi di Franz Konig. L’evento prevede una presentazione pubblica, con la partecipazione di relatori e appassionati, per discutere del lavoro dello scrittore. L’iniziativa si svolge in un locale del centro città, senza altre formalità o interventi ufficiali.

Sabato 28 marzo, alle ore 17:00, il Caffè Eventi a Forlì ospiterà un nuovo incontro dei Pirati della Cultura dedicato ai romanzi di Franz Konig. L’evento gratuito vedrà la presentazione delle opere dell’autore misterioso da parte della bookblogger Stefania Oluic e della self Publisher Cristina Toni, con Gabriella Maldini che condurrà i lavori. L’appuntamento si inserisce nel tessuto culturale di Forlì, città dove l’editoria indipendente trova spazio vitale accanto alle grandi mostre d’arte e agli eventi gastronomici che animano il centro storico. La proposta promette un pomeriggio fatto di letture ad alta voce, conversazioni aperte e una merenda condivisa tra gli ospiti e il pubblico presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì: i Pirati svelano i segreti di Franz Konig

Articoli correlati

Nuovo appuntamento dei Pirati della Cultura: si parla dei romanzi di Franz KonigScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Sabato 28 marzo alle...

Foggia: totem QR svelano i segreti di Federico IILa città di Foggia ha dato il via ufficiale a un'importante iniziativa culturale intitolata 'Sui passi dell’Imperatore', presentata nella mattinata...