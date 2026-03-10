Nuovo appuntamento dei Pirati della Cultura | si parla dei romanzi di Franz Konig

Sabato 28 marzo alle 17, i Pirati della Cultura tornano a incontrarsi presso Eventi Caffè per discutere dei romanzi di Franz Konig. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire le opere dello scrittore e partecipare alla conversazione. L’iniziativa si svolge nel locale cittadino, offrendo l’opportunità di confrontarsi su temi letterari in un contesto informale.

Sabato 28 marzo alle ore 17 i Pirati della Cultura tornano ad Eventi Caffè con un nuovo appuntamento letterario. La bookblogger Stefania Oluic e la self Publisher Cristina Toni presentano i romanzi di Franz Konig, autore misterioso le cui storie mescolano la vita di provincia e le indagini poliziesche, la professione medica e i grandi artisti del passato. Un pomeriggio di conversazione, letture e una buona merenda, insieme al primo equipaggio pirata dell'editoria indipendente italiana. Conduce l'incontro Gabriella Maldini.

