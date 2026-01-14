Richiamo mozzarella di bufala campana DOP | rischio aflatossina M1

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP a causa di possibili livelli di aflatossina M1, una sostanza tossica che può rappresentare un rischio per la salute. Si consiglia di verificare il lotto e, in caso di dubbio, di evitare il consumo del prodotto interessato. È importante seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza alimentare.

Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo riguardante un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP che potrebbe contenere livelli pericolosi di aflatossina M1, una micotossina potenzialmente cancerogena.

Salute: richiamato lotto di mozzarella di bufala per "rischio chimico" - L'avvertenza, si legge sulla scheda del richiamo pubblicata sul sito del ministero della Salute, è di non ... msn.com

Richiamato lotto di mozzarella di bufala per tossina tossica - "La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell'aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati c ... msn.com

Tossine nella mozzarella prodotta nel caseificio casertano: scatta il richiamo L'avviso pubblicato dal Ministero della Salute per la presenza di Aflatossina M1 nei lotti: https://www.casertanews.it/attualita/tossina-mozzarella-richiamo-vendita.html facebook

