A Indian Wells, Fonseca ha affrontato Sinner in un match intenso che ha regalato momenti di sofferenza e spettacolo. La partita, tra le più attese, si è conclusa con un successo di Sinner, che ha mostrato un gioco decisamente più incisivo rispetto alle precedenti gare. Dopo il match, Fonseca ha riconosciuto il talento del suo avversario.

Doveva essere una sfida affascinante e lo è stata. Era una delle partite più attese e non ha tradito le aspettative. Jannik Sinner supera Joao Fonseca 7-6 7-6 in poco più di due ore di gioco e approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per la terza volta in carriera. Una battaglia emozionante che ha permesso all’altoatesino di diventare l’azzurro più vittorioso di sempre nei tornei 1000: 97 successi contro i 96 di Fabio Fognini. Prossimo appuntamento adesso contro lo statunitense Leaner Tien, che ha superato Alejandro Davidovich Fokina. Quella di Sinner è stata una partita di pazienza e sofferenza, dove a fare la differenza è stata la maggiore esperienza dell’azzurro e soprattutto la sua capacità di saper giocare i punti importanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fonseca lo sfida, Sinner torna letale: sofferenza e spettacolo a Indian Wells. Poi ammette: “Ha un grandissimo talento”

