Indian Wells Sinner incontrerà Fonseca | chi è il giovane talento brasiliano

Al torneo di Indian Wells, il tennista italiano incontrerà Fonseca, un giovane talento brasiliano proveniente da Rio. Fonseca, noto come

"Sinnerzinho" è il soprannome del giovane tennista di Rio che affronterà l'altoatesino agli ottavi di finale del torneo californiano Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells andrà in scena una sfida generazionale molto attesa: quella tra Jannik Sinner e il giovane talento brasiliano João Fonseca. Il match, in programma martedì 10 marzo, mette di fronte il numero due del mondo e uno dei prospetti più promettenti del circuito ATP, già indicato da molti come possibile grande rivale dell’azzurro negli anni a venire. In Brasile Fonseca è già un vero e proprio idolo. Cresciuto a stretto contatto con il tennis professionistico, il 18enne ha rapidamente scalato il ranking mondiale, arrivando tra i primi trenta e conquistando i suoi primi titoli ATP. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

