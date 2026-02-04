Europa League Aston Villa favorito ma fragile | le statistiche premiano il Porto e insidiano la Roma

Questa sera si gioca una partita importante tra Aston Villa e Porto che potrebbe cambiare le carte in tavola. L’Aston Villa, considerata favorita, ha mostrato alcune fragilità nelle ultime uscite, mentre le statistiche indicano che il Porto potrebbe avere le carte in regola per mettere in difficoltà gli inglesi. La Roma, invece, resta in agguato, pronta a sfruttare eventuali passi falsi delle rivali.

L’analisi delle lavagne internazionali e delle metriche avanzate scuote il panorama dell’Europa League 202526, mettendo in discussione il ruolo di schiacciasassi dell’ Aston Villa. Nonostante il club di Birmingham sia indicato come il favorito principale dai bookmaker per la vittoria finale a maggio, i dati relativi agli Expected Goals (xG) e agli Expected Goals Against (xGA) suggeriscono una vulnerabilità strutturale che potrebbe costare caro nella fase a eliminazione diretta. Il Villa ha finora sovraperformato in entrambe le fasi, un trend difficilmente sostenibile con l’aumentare del livello degli avversari.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Europa League

Questa sera si definisce il quadro degli ottavi di finale di Europa League.

L’Europa League si avvicina alla fase clou e il sorteggio del tabellone mette in evidenza più di un rischio per le italiane.

