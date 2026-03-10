Caso Harushimana Fratelli d’Italia chiede chiarimenti in Regione sui fondi a Parmaalimenta

Fratelli d’Italia ha richiesto chiarimenti alla Regione riguardo ai fondi destinati a Parma nel caso di Harushimana Guillaume, un uomo di 50 anni originario del Burundi. L’uomo è stato arrestato il 26 febbraio scorso a Parma con l’accusa di essere coinvolto nel triplice omicidio delle suore saveriane avvenuto nel 2014 in Burundi. La richiesta si concentra sulle questioni finanziarie e amministrative legate alla vicenda.

Il consigliere regionale parmigiano Priamo Bocchi interroga la giunta de Pascale: dal 2018 stanziati 262mila euro all'associazione per progetti in Burundi. La sottosegretaria Manuela Rontini risponde in aula Fratelli d'Italia bussa in Regione per il caso di Harushimana Guillaume, il 50enne originario del Burundi arrestato il 26 febbraio scorso a Parma perché sospettato di essere coinvolto nel triplice omicidio delle suore saveriane avvenuto nel 2014 nel paese africano. È stato il consigliere regionale parmigiano Priamo Bocchi, che ha già seguito la vicenda nel consiglio cittadino, ad interpellare la question time la giunta de Pascale. Dal 2018 a oggi, infatti, la Regione ha destinato all'associazione Parmaalimenta, per cui ha operato Harushimana Guillaume, 262.