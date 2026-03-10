Fondazioni lirico-sinfoniche presidio il 12 marzo davanti alla Prefettura

Il 12 marzo, le segreterie di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme ai rappresentanti delle fondazioni lirico-sinfoniche e ai lavoratori del Teatro Massimo e dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, hanno deciso di presidiare davanti alla Prefettura alle 10 del mattino. L’azione coinvolge diverse sigle sindacali e riguarda le attività delle istituzioni musicali della regione. La manifestazione si svolge in un momento di confronto tra le parti.

Le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme alle segreterie aziendali e alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Teatro Massimo e della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, hanno organizzato per giovedì 12 marzo, dalle 10 del mattino, un presidio davanti alla prefettura di Palermo. L'iniziativa si inserisce nel percorso di mobilitazione nazionale promosso dal coordinamento nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, avviato a seguito della grave situazione di stallo nel rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del settore. "La mobilitazione - spiegano le sigle...