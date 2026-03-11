Fondazione Domenico Caliendo il 18 marzo la costituzione ufficiale a Napoli

Il 18 marzo alle 18 si terrà a Napoli, in via dei Mille 16, l’atto ufficiale di costituzione della Fondazione Domenico Caliendo. La fondazione nasce dall’iniziativa di un comitato promotore che, negli ultimi mesi, ha avviato una campagna di raccolta fondi a livello nazionale per sostenere il progetto. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità e dei membri del comitato.

Sarà costituita ufficialmente il 18 marzo alle ore 18 a Napoli, in via dei Mille 16, la Fondazione Domenico Caliendo, nata dall’iniziativa del comitato promotore che negli ultimi mesi ha avviato una raccolta fondi nazionale per sostenere il progetto. L’atto costitutivo sarà firmato davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro, alla presenza dei genitori di Domenico e degli altri componenti del comitato. L’incontro è aperto alla stampa e agli operatori televisivi. La fondazione prende forma dopo una mobilitazione che ha coinvolto sostenitori da tutta Italia. Attraverso la raccolta fondi sono stati raggiunti i 30mila euro necessari per avviare il progetto e trasformare l’iniziativa in una struttura operativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Domenico Caliendo: il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nomeDomenico Caliendo: il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione contro la malasanità.

Napoli, istituita la Fondazione Domenico CaliendoNasce a Napoli la Fondazione Domenico Caliendo, voluta dalla famiglia del bimbo morto dopo un trapianto di cuore al Monaldi.

Contenuti utili per approfondire Fondazione Domenico Caliendo

Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, i genitori a Domenica In: Nessuno deve dimenticare; Domenico Caliendo, donazioni a quota 30mila euro: ora può nascere la Fondazione; Ho saputo la verità dai giornali. Chi ha sbagliato deve pagare: le lacrime della mamma di Domenico a Verissimo; Caso Domenico Caliendo: contraddizioni a Bolzano e nasce la Fondazione.

Ecco la Fondazione Domenico Caliendo: nascerà il 18 marzoDopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L'appuntamento, aperto ... ilmattino.it

Il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione Domenico CaliendoNapoli – Trasformare una tragedia in un'ancora di salvezza per chi affronta lo stesso calvario. Con questo spirito di solidarietà, vicinanza e coinvolgimento ... cronachedellacampania.it

Napoli – Dopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L’appuntamento, aperto alla stampa e agli operatori televisivi, è per il 18 marzo, alle ore 18, in Via - facebook.com facebook