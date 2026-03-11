A Foggia, i volontari dell’Associazione Conalpa hanno recuperato una grande pianta di Yucca abbandonata, portandola in salvo dopo averla trovata in condizioni di degrado. Durante l’intervento, i volontari hanno anche perso un piccolo albero chiamato “Crispino”, che avevano curato con attenzione. La scena si è svolta tra ferite e segni di abbandono, mentre si tenta di ridare vita a un angolo di natura.

Foggia, tra ferite e rinascite: i volontari dell'Associazione Conalpa salvano una grande Yucca abbandonata, ma piangono l'alberello "Crispino" Un episodio di inciviltà, o forse un tragico errore di valutazione durante la manutenzione del verde, ha colpito al cuore i volontari che operano nella piazzetta di via Crispi (già piazza Tavuto). Durante il consueto monitoraggio settimanale, i cittadini che accudiscono i giovani alberi della zona hanno trovato "Crispino" – questo il nome dato con affetto a un giovane esemplare – tagliato alla base e forse irrimediabilmente danneggiato. L’impegno per Crispino era iniziato nella scorsa estate: oltre 150 cittadini, coordinati da Conalpa Foggia (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio), si erano mobilitati per salvare 20 alberi stremati dalla siccità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

