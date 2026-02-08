Sicilia abbandonata | un libro svela i paesi fantasma e le ferite dell’emigrazione tra storia e futuro a rischio

La Sicilia si rivela sempre di più come una terra di paesi fantasma. Un nuovo libro mette in luce i borghi dimenticati, molti ormai deserti a causa dell’emigrazione. Questi luoghi, un tempo vivi, sono ora pieni di case vuote e strade deserte. La fuga di intere generazioni ha lasciato ferite profonde, che ancora si sentono. La regione cerca di reinventarsi, ma il problema dell’abbandono rimane aperto.

La Sicilia, terra di storia, arte e tradizioni, custodisce anche un lato oscuro, fatto di abbandono e silenzio. Un volto celato ai più, che due autori, Valeria Alibrandi e Cristiano La Mantia, hanno deciso di portare alla luce con il loro libro “Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Sicilia”, che sarà presentato lunedì 11 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso il Mondadori BookStore Messina – Libreria Ciofalo in Via Consolato del Mare, 35. L’evento, gratuito, rappresenta un’occasione unica per esplorare un patrimonio dimenticato, un’immersione nel cuore di una regione segnata da spopolamento e oblio.🔗 Leggi su Ameve.eu

