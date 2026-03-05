Sicurezza in agricoltura l’Ebat Ciala Catania promuove un concorso per gli studenti degli istituti agrari

L’Ebat Ciala Catania promuove il concorso "Semina Sicurezza, Raccogli Salute. L’agricoltura e la sicurezza sul lavoro", un’iniziativa rivolta agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari della Provincia di Catania. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, comparto strategico per l’economia del territorio ma che richiede grande attenzione in termini di prevenzione e tutela della salute. Gli studenti partecipanti dovranno presentare un elaborato sul tema della sicurezza in agricoltura entro il 30 aprile 2026, inviandolo all’indirizzo e-mail concorsoebatciala@gmail. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Italia Bio, da Canicattì parte la rete nazionale degli istituti agrariItalia Bio ha scelto Canicattì per presentare il Piano dell’offerta formativa 2025/2026 dedicato alla formazione tecnica in agricoltura biologica e...

Ercole Olivario, in lizza anche gli Istituti AgrariGli Istituti Agrari dell’Umbria avranno tempo fino al 18 gennaio per iscriversi al concorso nazionale “Ercole Olivario Future – Sezione Renisa” 2026,...