Lorenzo Belcapo è il nuovo presidente di Ciala-Ebat Foggia

Lorenzo Belcapo, direttore di Coldiretti Foggia, è stato nominato nuovo presidente dell’ente bilaterale agricolo Ciala-Ebat di Foggia. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un cambiamento nella guida dell’ente. Belcapo assume il ruolo di fronte a un consiglio che ha approvato la sua designazione. La sua nomina entra in vigore immediatamente.