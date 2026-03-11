Lorenzo Belcapo è il nuovo presidente di Ciala-Ebat Foggia
Lorenzo Belcapo, direttore di Coldiretti Foggia, è stato nominato nuovo presidente dell’ente bilaterale agricolo Ciala-Ebat di Foggia. La nomina è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un cambiamento nella guida dell’ente. Belcapo assume il ruolo di fronte a un consiglio che ha approvato la sua designazione. La sua nomina entra in vigore immediatamente.
È Lorenzo Belcapo, direttore di Coldiretti Foggia, il nuovo presidente dell'ente bilaterale agricolo Ciala-Ebat di Foggia. Insieme al vicepresidente Giovanni Tarantella, segretario generale della Flai Cgil Foggia e al nuovo Comitato, guiderà l'ente nel prossimo mandato.
