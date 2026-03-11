Flotta di superpetroliere cerca di bypassare lo Stretto di Hormuz
Una flottiglia di almeno 25 superpetroliere si sta dirigendo verso il porto di Yanbu, sul Mar Rosso, in Arabia Saudita, con l’obiettivo di trasportare circa 50 milioni di barili di petrolio sui mercati internazionali. La manovra mira a bypassare lo Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il traffico energetico mondiale. L’operazione coinvolge diverse navi di grandi dimensioni dirette verso il porto saudita.
