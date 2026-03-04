Dopo una serie di attacchi israelo-statunitensi, la Marina iraniana e quella del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica si sono mantenute in posizione nello Stretto di Hormuz, non adottando strategie di dispersione o manovre di protezione. La flotta iraniana ha subito perdite significative, mentre ha continuato a minacciare rappresaglie nella zona. Le forze navali iraniane sono rimaste presenti nella regione senza cambiare atteggiamento.

All’indomani della prima ondata di attacchi israelo-statunitensi, la Marina iraniana e la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica non avevano mostrato l’intenzione di disperdersi e attuare manovre che consentissero di “proteggere le proprie forze”. Come aveva osservato l’analisi di H.I. Sutton, il grosso della flotta era schierato in “posizioni prevedibili”, concentrando il grosso delle forze navali iraniane presso una delle principali basi navali a noi note, come il porto di Bandar Abbas, che si affaccia proprio sull’isolotto di Hormuz, minacciando di colpire qualsiasi nave che intendesse attraversare lo stretto strategico che collega il Golfo Persico al Golfo dell’Oman. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La flotta iraniana minaccia rappresaglie nello Stretto di Hormuz ma ha subito perdite pesanti

