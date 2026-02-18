Lavori tunnel subportuale modifiche alla viabilità | variazioni e divieti

Il lavori nel tunnel subportuale hanno causato la chiusura temporanea della nuova rampa di collegamento tra via Milano. La causa è il potenziamento delle infrastrutture, che richiede interventi notturni. La rampa sarà chiusa tra le 21 e le 6, a partire da mercoledì 18 febbraio e per tre notti consecutive, fino a venerdì 21. Durante questi periodi, la viabilità subirà modifiche e divieti di accesso. Gli automobilisti devono pianificare percorsi alternativi per evitare disagi nelle zone interessate.

Chiusa temporaneamente la nuova rampa provvisoria di collegamento tra via Milano e il ponte elicoidale, in direzione ponente Inoltre, viene istituito il divieto di fermata veicolare all’intersezione tra via Fiamme Gialle e via Pietro Chiesa. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Genova usa la nostra Partner App gratuita! .🔗 Leggi su Genovatoday.it Lavori tunnel subportuale: come cambia la viabilità per quasi un annoA partire dal 28 gennaio, i lavori per il nuovo tunnel subportuale comportano modifiche temporanee alla viabilità su corso Aurelio Saffi. Firenze, lavori Publiacqua in via San Gallo: divieti e modifiche alla viabilità per tre mesiA Firenze, Publiacqua avvia lavori in via San Gallo, causando chiusure e cambiamenti nel traffico per i prossimi tre mesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cantieri in città dal 13 al 19 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso. Lavori tunnel subportuale, modifiche alla viabilità: variazioni e divietiChiusa temporaneamente la nuova rampa provvisoria di collegamento tra via Milano e il ponte elicoidale, in direzione ponente ... genovatoday.it Tunnel subportuale, via ai cantieri a Genova. E i lavori dureranno un anno in piùGenova – La buona notizia è che i lavori fino a questo momento sono andati avanti spediti, e un’ampia parte del primo lotto è completa, ma i nodi legati al nuovo tunnel sotto al porto di Genova, ... ilsecoloxix.it RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Preazzano - proseguono senza sosta i ‘non’ lavori del tunnel verticale per il raggiungimento della Cina facebook CONCLUSO Traforo del Monte Bianco Chiusura tratto stradale per lavori tra Allacciamento RN 205-Tunnel Monte Bianco e La Palud Innesto SS26 Dir. della Valle d'Aosta in entrambe le direzioni dal 12.02.2026 ore 06:00 al 12.02.2026 ore 07:00 x.com