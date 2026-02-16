Firenze lavori Publiacqua in via San Gallo | divieti e modifiche alla viabilità per tre mesi

A Firenze, Publiacqua avvia lavori in via San Gallo, causando chiusure e cambiamenti nel traffico per i prossimi tre mesi. La presenza di un cantiere lungo una delle strade principali del centro storico ha portato a divieti di sosta e deviazioni temporanee, che coinvolgono anche i mezzi pubblici e le auto private. Un’operazione che mira a migliorare le condutture idriche della zona, ma che ha già creato disagi quotidiani ai residenti e ai commercianti.

FIRENZE – Spunta un altro cantiere a Firenze che per tre mesi interesserà uno degli assi viari principali del centro storico. Si tratta di via San Gallo dove oggi, 16 febbraio 2026, sono iniziati i lavori di Publiacqua. Qui sarà completamente rinnovato l’acquedotto. L’intervento è tra quelli finanziati dal PNRR ed ha quindi tempistiche stringenti. Non mancheranno i disagi per la viabilità di residenti e attività commerciali visto che la fine dei lavori è prevista il 26 maggio 2026. Per la prima fase dei lavori (Sostituzione rete idrica PNRR Lotto 2, tratto via degli Arazzieri – via delle Ruote) il Comune di Firenze ha concesso le modifiche alla viabilità contenute nella specifica ordinanza 5912026. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

