Firenze lavori Publiacqua in via San Gallo | divieti e modifiche alla viabilità per tre mesi

A Firenze, Publiacqua avvia lavori in via San Gallo, causando chiusure e cambiamenti nel traffico per i prossimi tre mesi. La presenza di un cantiere lungo una delle strade principali del centro storico ha portato a divieti di sosta e deviazioni temporanee, che coinvolgono anche i mezzi pubblici e le auto private. Un’operazione che mira a migliorare le condutture idriche della zona, ma che ha già creato disagi quotidiani ai residenti e ai commercianti.

FIRENZE – Spunta un altro cantiere a Firenze che per tre mesi interesserà uno degli assi viari principali del centro storico. Si tratta di via San Gallo dove oggi, 16 febbraio 2026, sono iniziati i lavori di Publiacqua. Qui sarà completamente rinnovato l’acquedotto. L’intervento è tra quelli finanziati dal PNRR ed ha quindi tempistiche stringenti. Non mancheranno i disagi per la viabilità di residenti e attività commerciali visto che la fine dei lavori è prevista il 26 maggio 2026. Per la prima fase dei lavori (Sostituzione rete idrica PNRR Lotto 2, tratto via degli Arazzieri – via delle Ruote) il Comune di Firenze ha concesso le modifiche alla viabilità contenute nella specifica ordinanza 5912026. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, lavori Publiacqua in via San Gallo: divieti e modifiche alla viabilità per tre mesi Lavori, i divieti e le modifiche alla viabilità dal 12 al 15 gennaio a Monza Dal 12 al 15 gennaio, a Monza sono previste modifiche temporanee alla viabilità a causa di lavori tra via Botticelli e via Missori. Quattro assi: da lunedì lavori in via Cantore e via XX Settembre, divieti e modifiche alla viabilità Da lunedì 19 gennaio, in via Cantore e via XX Settembre, avranno inizio i lavori per la posa dei nuovi cavidotti, nell’ambito del progetto dei Quattro Assi del Trasporto Pubblico Locale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lavori Publiacqua Lungarno Vespucci; Dai lavori Publiacqua in via Piantanida al sottopasso di via del Romitino: gli interventi della settimana a Firenze; Publiacqua. Aggiornamento cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze; Firenze, lavori Publiacqua: lungarno Vespucci chiuso per un mese e mezzo. I provvedimenti di viabilità. Firenze, lavori Publiacqua in via San Gallo: divieti e modifiche alla viabilità per tre mesiSpunta un altro cantiere a Firenze che per tre mesi interesserà uno degli assi viari principali del centro storico ... firenzepost.it Dai lavori Publiacqua in via Piantanida al sottopasso di via del Romitino: gli interventi della settimana a FirenzeTra i lavori della settimana a Firenze, procedono quelli di Publiacqua nella zona di via Palagio degli Spini per la posa delle nuove condutture idrica e fognaria nell’ambito della realizzazione del nu ... 055firenze.it Salerno -Fratte-Pellezzano Le Cotoniere. "Federico Alberto Wenner, venuto nel 1835 dalla natia San Gallo, ricco di propositi più che di beni in questa valle irrigua fatta per lui cospicua sede di industrie fiorenti, orgoglio e vigore della contrada, mostrò come ten - facebook.com facebook Secondo un sondaggio dell'Università di San Gallo, la maggioranza della popolazione svizzera approverebbe l'abolizione della moneta da cinque centesimi, nonostante si registri un crescente attaccamento generale al denaro contante. x.com