Trapani celebra Vitaliano Brancati | grande partecipazione al convegno della Libera Università Tito Marrone

Trapani ha ospitato un convegno dedicato a Vitaliano Brancati, organizzato dalla Libera Università “Tito Marrone”. L’evento si è svolto in un ambiente suggestivo e ricco di storia, offrendo un’occasione di approfondimento sulla figura dello scrittore e il suo contributo alla cultura italiana. La partecipazione numerosa ha testimoniato l’interesse e l’importanza di celebrare il patrimonio letterario di Brancati nella cornice storica della città.

Trapani ha reso omaggio a Vitaliano Brancati con un convegno di alto profilo culturale ospitato nella suggestiva cornice barocca della città, presso la Libera Università “Tito Marrone”. Un appuntamento molto partecipato, che ha richiamato studiosi, appassionati e cittadini, confermando l’attualità del pensiero e dell’opera dello scrittore siciliano. L’incontro, dedicato alla figura di Brancati non solo come autore di grandi romanzi ma come autentica coscienza critica del Novecento italiano, si è svolto in una sala gremita e profondamente coinvolta. Un momento definito “necessario” per la memoria collettiva, la coscienza civile e la cultura contemporanea, capace di riportare al centro del dibattito pubblico temi ancora oggi cruciali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Siracusa celebra Vitaliano Brancati: un incontro tra letteratura e memoria civileSiracusa rende omaggio a Vitaliano Brancati, figura di rilievo della letteratura italiana del Novecento.

