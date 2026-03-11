Il 11 marzo 2026, un incendio si è sviluppato nel parcheggio a piani di piazza Alberti a Firenze, coinvolgendo una vettura che ha preso fuoco nel pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni estesi.

Firenze, 11 marzo 2026 – Paura in piazza Alberti a Firenze nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo: un’auto ha preso fuoco all'interno del parcheggio a piani di piazza Alberti. La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata tempestiva da diversi cittadini. La zona è molto popolosa e le fiamme sono state notate subito anche dai gestori delle pompe di benzina che si trovano di fronte alla struttura. Erano le 17.50 quando sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. L’autovettura andata a fuoco è al terzo piano. Il timore era che le fiamme potessero estendersi anche ad altri veicoli. Si sono sentite anche piccole esplosioni. Non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuoco

