Firenze Tujiko Noriko in concerto al museo dell’Opera del Duomo

Questa sera a Firenze Tujiko Noriko si esibirà al museo dell’Opera del Duomo. L’artista giapponese porta sul palco le sue canzoni in un concerto che attirerà sicuramente molti appassionati. L’evento si svolge in un luogo suggestivo, pronto ad accogliere il pubblico per una serata di musica e atmosfera unica.

Firenze, 1 febbraio 2026 – A Firenze arriva Tujiko Noriko che sarà in concerto al museo dell’Opera del Duomo. Giovedì 12 febbraio, la cantante, cantautrice e filmmaker giapponese Tujiko Noriko presenta dal vivo il doppio album Crépuscule I & II, in un concerto concepito appositamente per questo spazio. Artista di rilievo della scena elettronica e sperimentale internazionale, la cantante, compositrice e filmmaker giapponese Tujiko Noriko inaugura giovedì alle 21,15 l’ottava edizione della rassegna Disconnect ‘Code’ con un concerto concepito appositamente per la Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, presentando dal vivo il doppio album Crépuscule I & II. 🔗 Leggi su Lanazione.it

