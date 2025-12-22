Una coppia è stata vittima di una rapina mentre era immobilizzata sul divano nella propria abitazione a Licata. Un uomo di 38 anni, ritenuto uno dei componenti della banda, è stato già denunciato alla Procura di Agrigento. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare gli altri responsabili. La vicenda evidenzia la necessità di maggiori misure di sicurezza nelle zone residenziali.

Uno è stato già identificato e denunciato alla Procura di Agrigento. È “caccia” aperta, anzi apertissima, per identificare gli altri balordi che, nei giorni scorsi, hanno rapinato una coppia di licatesi che erano in casa propria, in una villetta che sorge lungo la strada comunale Donna Vannina a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Coppia immobilizzata sul divano e rapinata, denunciato 38enne: è uno dei componenti della banda

Leggi anche: Coppia immobilizzata sul divano mentre i 4 rapinatori rovistano casa: portati via solo pochi spiccioli

Leggi anche: Donna immobilizzata e rapinata a Milano nel sottopasso della metro MM2, 23enne arrestato: come ha agito

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Coppia immobilizzata sul divano mentre i 4 rapinatori rovistano casa: portati via solo pochi spiccioli; Rapina in villa a Licata, coppia immobilizzata da 4 banditi; Anziana immobilizzata e rapinata da due donne: portati via orecchini e anello d'oro; Pensionato 83enne bloccato e rapinato: in due gli hanno portato via il portafogli con 150 euro.

Rapina in villa a Licata, coppia immobilizzata da 4 banditi - La rapina, portata a termine nella villetta della strada comunale Donna Vannina a Licata (Agrigento), ha permesso di portar via alcune decine di euro e una catenina d’oro. livesicilia.it

Coppia sequestrata e rapinata in casa - Paura a Canepina per una coppia di coniugi, legati da due uomini incappucciati che poi hanno svaligiato la loro abitazione. civonline.it

Montevarchi, coppia aggredita e rapinata in casa: caccia a due malviventi - Momenti di terrore sabato sera per una coppia di Montevarchi, aggredita da due rapinatori entrati nella loro abitazione vicino a piazza della Repubblica. rainews.it

Imbavagliati e derubati bottino da mezzo milione di euro, arrestati due ladri Il 13 maggio scorso una coppia ha denunciato di essere stata derubata nella propria abitazione da due ladri, con il volto coperto da maschere. I due si sarebbero intrufolati nell’abitazi - facebook.com facebook