Fiorentina Vanoli | E’ vero che dobbiamo salvarci ma vogliamo vincere la Conference

FIRENZE – “L’aspetto più importante della gara di domani è ovviamente il passaggio del turno, ma dalla mia squadra voglio vedere anche la mentalità di saper gestire la vittoria dell’andata, vincere aiuta a vincere. Fra l’altro è vero che l’obiettivo prioritario, ora, è salvarsi, ma noi, sia chiaro, giochiamo la Conference per vincerla”. Così l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in vista del ritorno (domani 26 febbraio 2026, ore 18,45) dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia battuto una settimana fa per 3-0. In palio gli ottavi di finale. “Lo Jagiellonia è una squadra molto organizzata, che gioca e pressa bene – ha continuato l’allenatore -. Ho sempre seguito il calcio internazionale perché c’è sempre da imparare e credo che si stiano sottovalutando questi campionati esteri non di primissimo piano, il calcio si è aperto sempre più, è in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

