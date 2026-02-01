Juventus Women Sassuolo 3-0 LIVE | doppietta Beccari bianconere scatenate

La Juventus Women batte 3-0 il Sassuolo in casa e mantiene il passo in Serie A. Beccari segna una doppietta e porta le bianconere verso una vittoria convincente. La partita si sblocca presto, e le padrone di casa prendono il controllo del gioco, senza lasciare spazio alle avversarie. Il risultato sembra più rotondo di quanto si fosse visto in campo, ma la Juventus si dimostra ancora una volta una squadra compatta e determinata.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 3-0: sintesi e moviola. 34? Doppietta Beccari – Cross di Pinto per la 9 che di testa anticipa l'uscita di Durand. Juventus Women-Sassuolo 2-0: vantaggio Beccari e Girelli raddoppia17' – Raddoppio Juventus: Krumbiegel mette in mezzo, Santoro si immola per evitare il tocco di Girelli, che arriva e segna. 10 – Vantaggio ... Cristiana Girelli da record: 237 presenze con la Juventus Women Festeggiate nel migliore dei modi: con un gol decisivo

