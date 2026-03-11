Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE | bianconere avanti con Beccari Carbonell e Capeta vicine al raddoppio

La partita tra Fiorentina e Juventus Women si sta svolgendo con la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Beccari. La squadra torinese ha anche avuto occasioni per raddoppiare, con Carbonell e Capeta che si sono avvicinate al gol. La sfida, valida per le semifinali di Coppa Italia femminile, sta proseguendo con ritmo intenso.

di Mauro Munno Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite della Fiorentina nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere devono mettersi alle spalle un periodo difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e il pari con la Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 20? Capeta di tacco – Ancora vicine allo 0-2 le bianconere. Gran giocata di Capeta che manda sul fondo di poco 19? Carbonell a centimetri dal raddoppio – Cross profondo di Lenzini per la spagnola che di testa anticipa Fiskerstrand in uscita e schiaccia a terra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

