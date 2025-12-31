inter napoli vendita dei biglietti vietata ai residenti in campania

Per la partita di campionato Inter-Napoli dell’11 gennaio 2026 a San Siro, i biglietti saranno, salvo eventuali nuove disposizioni, riservati esclusivamente ai residenti non campani. La normativa mira a regolamentare l’accesso e garantire un’adeguata distribuzione dei posti. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima dell’acquisto, considerando le possibili modifiche alle restrizioni in vigore.

Per la partita di campionato Inter-Napoli dell’11 gennaio 2026 a San Siro, i biglietti saranno, salvo nuove disposizioni, vietati ai residenti in Campania. Le modalità d’acquisto per i biglietti di Inter-Napoli. Sul sito ufficiale del Napoli, il seguente comunicato: I biglietti per il match Inter – Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità: i biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 2 gennaio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket; in attesa delle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

