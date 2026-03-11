Fiorentina Inter biglietti settore ospiti | la vendita non ci sarà

I tifosi dell’Inter non potranno acquistare biglietti per il settore ospiti della partita contro la Fiorentina. La vendita dei tagliandi per i supporter nerazzurri è stata annullata, quindi nessuna trasferta sarà possibile per i supporter della squadra milanese in questa occasione. La partita si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti nel settore dedicato.

Fiorentina Inter biglietti settore ospiti. Niente trasferta per i tifosi dell’Inter in occasione della partita contro la Fiorentina. Il club viola ha infatti comunicato che, in vista della gara in programma il 22 marzo allo stadio Artemio Franchi, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. La decisione deriva dal provvedimento del Ministro dell’Interno del 3 febbraio 2026, che ha introdotto specifiche misure di sicurezza per la partita. Di conseguenza, i sostenitori nerazzurri non potranno acquistare tagliandi per assistere all’incontro. Fiorentina Inter biglietti settore ospiti chiuso. Il blocco riguarda anche il settore ospiti, che non verrà messo in vendita proprio a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Inter dopo gli episodi avvenuti a Cremona nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

