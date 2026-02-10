Milan Inter biglietti settore ospiti in vendita | prezzo e come acquistare

La vendita dei biglietti per il settore ospiti del Derby di Milano tra Milan e Inter sta finalmente aprendo i battenti. I tifosi delle squadre già possono acquistare i tagliandi, con prezzi che variano a seconda dei punti vendita. L’evento si gioca nel fine settimana del 7-8 marzo e rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione di Serie A. La gara si annuncia combattuta, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica.

Sale l’attesa per il Derby di Milano tra Milan e Inter, in programma nel weekend del 7-8 marzo e valido per la 28ª giornata di Serie A. Nelle prossime settimane verranno comunicati data e orario ufficiali della sfida, che vedrà i nerazzurri formalmente in trasferta. Nel frattempo sono state rese note le modalità di acquisto dei biglietti per il Secondo Anello Verde, settore storicamente riservato al tifo interista. I biglietti saranno disponibili al costo di 49 euro, a cui andranno aggiunte le commissioni di servizio Vivaticket. I tagliandi verranno caricati esclusivamente sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere presentata ai tornelli insieme a un documento d’identità valido.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

