Campobasso madre e figlia morte per intossicazione alimentare indagati 5 sanitari Asrem | Rispettati i protocolli del Pronto Soccorso

A Campobasso, madre e figlia sono decedute per sospetta intossicazione alimentare. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio e lesioni colpose, con cinque sanitari iscritti nel registro degli indagati. Sono stati sequestrati cartelle cliniche e alimenti, tra cui scarti organici, per accertare le cause del malore. L’Asrem ha dichiarato che sono stati rispettati i protocolli del Pronto Soccorso durante il trattamento.

Le ipotesi di reato avanzate dalla Procura di Campobasso sono di omicidio e lesioni colpose. Gli investigatori hanno sequestrato cartelle cliniche e prodotti alimentari - tra cui scarti organici - per risalire alla causa del malore fatale Cinque sanitari, tra medici e infermieri, sono stati i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Campobasso, madre e figlia morte per "intossicazione alimentare", indagati 5 sanitari, Asrem: "Rispettati i protocolli del Pronto Soccorso" Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia Leggi anche: Madre e figlia morte per una intossicazione alimentare a Campobasso, cinque indagati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico; Campobasso, intossicazione alimentare: muoiono mamma e figlia 15enne. Campobasso sotto choc, madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si muove la Procura, cinque indagati - Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, riguardano il personale sanitario che ha seguito le prime fasi di assistenza ... affaritaliani.it

Intossicazione alimentare a Campobasso, morte madre e figlia: cosa sappiamo finora - Ci sarebbero cinque indagati tra medici e infermieri nell'inchiesta per ricostruire le cause della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne. vanityfair.it

Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net

Muoiono madre e figlia di quindici anni Campobasso, avevano mangiato pesce alla vigilia di Natale. Dimesse due volte in 48 ore: ipotesi gastroenterite I medici del pronto soccorso: "Insufficienza epatica causata da una cascata di eventi di una rapidità unica" x.com

Tg2. . 5 indagati tra medici e personale sanitario del #Cardarelli di #Campobasso dopo la morte di madre e figlia per un'intossicazione. Erano andate 2 volte al Pronto Soccorso e dimesse. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29dicembre - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.