Colatura di alici richiamata dal mercato per eccesso di istamina | qual è il lotto ritirato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di colatura di alici a marchio Aragon per eccesso di istamina. I consumatori sono invitati a non consumarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

