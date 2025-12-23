Abusi su una disabile fanese Archiviate le accuse al medico | Questa è la fine di un incubo

Le accuse di abusi su una donna disabile a Fano sono state archiviate, segnando la conclusione di un lungo procedimento giudiziario. Dopo mesi di inchieste e indagini, il medico bolognese di 68 anni è stato prosciolto da ogni accusa per infondatezza della notizia di reato. Questa decisione rappresenta la fine di un periodo difficile, offrendo chiarezza e conclusione a tutte le parti coinvolte.

di Francesco Zuppiroli "È la fine di un incubo". La fine di un "calvario giudiziario" partito a ottobre 2024 con l'arresto di un medico bolognese di 68 anni per l'accusa di violenza sessuale su una paziente affetta da disabilità e finito, venerdì, con l' archiviazione definitiva delle accuse a carico del professionista "per infondatezza della notizia di reato". Così ha deciso il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, dopo che la stessa procura aveva già chiesto per il medico l'archiviazione di tutte le accuse, prima che a opporsi fosse la parte offesa. Ma ora, la parola 'fine' sull'inchiesta durata oltre un anno è stata scritta a seguito di un cruciale incidente probatorio in cui la vittima, una 33enne fanese ospite di un centro di riabilitazione privato accreditato fuori Rimini, è stata sentita dal giudice e ritenuta inattendibile.

