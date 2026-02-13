Teatro Giuseppe Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | in scena ' Anfitrione' di Plauto con Emilio Solfrizzi

Per la stagione teatrale 2025-2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture, giovedì 19 febbraio al teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta alle 20.30, sipario alle 21) la Compagnia Moliere presenta Emilio Solfrizzi in 'Anfitrione' di Plauto con Giancarlo Ratti, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Beatrice Coppolino e con Rosario Coppolino. Scene Fabiana Di Marco, luci Mirko Oteri, costumi Alessandra Benaduce. La regia è di Emilio Solfrizzi. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale Giuseppe Verdi. Per informazioni, contattare il numero 324.