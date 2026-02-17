dalle crociate alla mafia i conflitti nella storia lungo i fili del tempo

LA SECONDA EDIZIONE. Il 26 febbraio riparte la rassegna promossa dalla Rete Bibliotecaria con l’Università di Bergamo. In calendario 12 incontri con studiosi ed esperti in varie sedi. La Rete Bibliotecaria Bergamasca, in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, presenta la seconda edizione de Fili del Tempo, rassegna culturale a carattere storico che dal 26 febbraio al 4 giugno viene ospitata in diverse biblioteche della provincia con un percorso itinerante di 12 incontri e dialoghi aperti al pubblico. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, senza prenotazione. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca e il supporto organizzativo di Abibook. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

