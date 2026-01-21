Ex Ilva via libera al decreto | 108 milioni subito e nuovo prestito da 149 milioni

La Camera ha approvato definitivamente il decreto legge riguardante l’ex Ilva di Taranto, destinato a garantire 108 milioni di euro immediati e un nuovo prestito da 149 milioni. Il provvedimento si concentra sulla gestione dello stabilimento e sul futuro di Acciaierie d’Italia, rappresentando un passo importante per la continuità operativa e lo sviluppo dell’area industriale.

Via libera definitivo della Camera al decreto legge sull'ex Ilva, un provvedimento che interviene ancora una volta sulla gestione dello stabilimento di Taranto e sul futuro di Acciaierie d'Italia. Il testo è stato approvato senza modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato, con 136 voti favorevoli, 96 contrari e 4 astenuti, diventando così legge dello Stato. Si tratta dell' ottavo intervento normativo del Governo Meloni sul dossier ex Ilva, con risorse complessive che arrivano a 1 miliardo e 189 milioni di euro. Le risorse per garantire la continuità operativa. Il cuore del decreto riguarda la continuità produttiva degli impianti.

