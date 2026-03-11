fiera milano miba levante debutta a bari

A Bari si terrà la prima edizione di MIBA Levante il 18 e 19 novembre 2026. La fiera, organizzata da Fiera Milano, si concentrerà sulla transizione energetica e digitale del patrimonio edilizio del Mediterraneo. Il taglio del nastro è previsto tra circa otto mesi, segnando il debutto di questa nuova manifestazione nella città.

Taglio del nastro, fra otto mesi, della prima edizione di MIBA Levante la nuova manifestazione che si terrà a Bari il 18 e 19 novembre 2026, dedicata alla transizione energetica e digitale del patrimonio edilizio del Mediterraneo. Organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Pentastudio, nasce come spin-off di MIBA – Milan International Building Alliance, l’hub internazionale di Fiera Milano che è un punto di riferimento per la progettazione, la costruzione e la riqualificazione di edifici e città. Negli anni dispari, MIBA riunisce a Milano quattro biennali strategiche per la filiera del costruito che fanno sistema: GEE – Global Elevator Exhibition, (mobilità orizzontale e verticale); MADE Expo (architettura ed edilizia); SICUREZZA (security & fire) e SMART BUILDING EXPO (home and building automation e integrazione tecnologica). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

