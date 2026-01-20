La Giornata del Rispetto pensando ad Abu Valditara | Valore che si insegna e si impara La scuola deve essere un porto sicuro

In occasione della Giornata del Rispetto, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sottolinea l’importanza dell’insegnamento e dell’apprendimento dei valori di rispetto e convivenza civile. In un contesto segnato da eventi drammatici come l’accaduto a La Spezia, si ribadisce il ruolo della scuola come un luogo sicuro, dove si formano cittadini consapevoli e rispettosi delle regole. La giornata invita a riflettere sull’importanza di valori fondamentali per una società più giusta.

Il rispetto verso l’altro e verso le regole, come base imprescindibile della convivenza civile, sono al centro del messaggio rivolto ai ragazzi, e non solo, dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, in occasione della “Giornata del rispetto”, che si celebra oggi in un clima gravato dall’angoscia collettiva per l’assassinio di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a morte da un coetaneo in una scuola di La Spezia. Un dramma che, ha sottolineato Valditara, deve spingere a una riflessione ancora più profonda sui valori che questa giornata vuole celebrare e diffondere, ricordando che la scuola, insieme alle famiglie, resta il primo presidio educativo per diffonderli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Giornata nazionale contro la violenza a scuola, Frassinetti: “Il rispetto per gli insegnanti deve essere trasmesso dentro e fuori le aule attraverso l’alleanza tra scuola e famiglia”In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

