Juve da rinforzare Ora è la società che deve essere al livello di Spalletti
La Juventus ha bisogno di rinforzi. La società deve investire per colmare il gap con l’Inter, che ora domina il campionato. Con due acquisti importanti, i bianconeri potrebbero migliorare la squadra e puntare a vincere il titolo.
«Alla Juventus servono almeno due grandi colpi in estate per arrivare al livello dell’Inter, mancano un paio di campioni per fare il definitivo salto di qualità e diventare da Scudetto». Parola di una leggenda bianconera come Alessio Tacchinardi, che ha indossato la maglia bianconera dal 1994 al 2005 collezionando oltre 400 presenze e soprattutto vincendo ben 15 trofei (tra cui 5 Scudetti e 1 Champions League). Dove devono intervenire i bianconeri? «Nella partita secca se la possono giocare alla pari dell’Inter, che è la squadra più forte d’Italia in questo momento. Stasera punto su Yildiz come trascinatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tacchinardi: «Credo che Spalletti abbia martellato tantissimo su questo aspetto. La Juve con la Roma deve dimostrare di essere cambiata»
In vista della sfida tra Juventus e Roma, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi sottolinea l'importanza di dimostrare i miglioramenti della Juventus sotto la guida di Spalletti.
Juve, ora la differenza deve farla Spalletti: a Bodo una trasferta da... 30 milioni
Con questa Spalletti è passato al livello successivo #shorts
Juventus, Balzarini: ‘I bianconeri non avranno un budget da 200 milioni’Gianni Balzarini ha parlato delle strategie future del mercato della Juventus che non avrà a disposizione un budget illimitato ... it.blastingnews.com
Juve, ora tocca a ComolliSpalletti sta cambiando la testa della Juve e ne sta plasmando il gioco. Ora tocca a Comolli aggiungere quello che serve. Intendiamoci, nessuno pensa che il mercato di gennaio sia il luogo più adatto ... tuttosport.com
La #Juventus intensifica il lavoro sul mercato in vista della prossima stagione e accelera per Marcos #Senesi. Il difensore argentino del Bournemouth è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Mancino natur facebook
La Juve ha il suo rinforzo per l'attacco! È fatta per il ritorno in Italia di Jeremie Boga #Fantacalcio x.com