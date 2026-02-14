La Juventus ha bisogno di rinforzi. La società deve investire per colmare il gap con l’Inter, che ora domina il campionato. Con due acquisti importanti, i bianconeri potrebbero migliorare la squadra e puntare a vincere il titolo.

«Alla Juventus servono almeno due grandi colpi in estate per arrivare al livello dell’Inter, mancano un paio di campioni per fare il definitivo salto di qualità e diventare da Scudetto». Parola di una leggenda bianconera come Alessio Tacchinardi, che ha indossato la maglia bianconera dal 1994 al 2005 collezionando oltre 400 presenze e soprattutto vincendo ben 15 trofei (tra cui 5 Scudetti e 1 Champions League). Dove devono intervenire i bianconeri? «Nella partita secca se la possono giocare alla pari dell’Inter, che è la squadra più forte d’Italia in questo momento. Stasera punto su Yildiz come trascinatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Juve da rinforzare. Ora è la società che deve essere al livello di Spalletti"

In vista della sfida tra Juventus e Roma, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi sottolinea l'importanza di dimostrare i miglioramenti della Juventus sotto la guida di Spalletti.

