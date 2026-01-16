Ripristino asfalto dopo scavi per la fibra ottica divieti di sosta e carreggiata ristretta

Dal 19 al 23 gennaio, nelle vie Pertini, Calandra, Nicola da Monteforte, De Caro e Carlo da Tocco, saranno presenti divieti di sosta e carreggiate ristretta, con possibile senso unico alternato, durante le ore 7:30-17:30. I lavori, finalizzati al ripristino dell’asfalto dopo gli scavi per la fibra ottica, richiedono interventi temporanei per garantire sicurezza e regolare svolgimento delle operazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si rende noto che nel periodo da lunedì 19 Gennaio a venerdì 23 Gennaio, sempre ed esclusivamente nella fascia oraria interessata dai lavori che va dalle 07,30 alle 17,30, in alcuni tratti di Via Pertini, Via Calandra (da incrocio con Via Nicola da Monteforte ad incrocio con Via De Caro), Via Nicola da Monteforte, Via De Caro e Via Carlo da Tocco, individuati con preventiva apposizione di adeguata ed idonea segnaletica, vigeranno divieti di sosta e circolazione a carreggiata ristretta con eventuale senso unico alternato regolato da movieri laddove necessario, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori per il ripristino dell'asfalto stradale interessato nei mesi scorsi da scavi per posa in opera di nuovi cavi di fibra ottica.

