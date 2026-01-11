Fibra ottica ad Ascea | il sindaco sospende le autorizzazioni agli scavi è polemica

L’Amministrazione di Ascea, sotto la guida del sindaco Stefano Sansone, ha deciso di sospendere temporaneamente le autorizzazioni agli scavi per la posa della fibra ottica. La misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini, in attesa di una valutazione più approfondita. La decisione ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte, evidenziando l’importanza di un equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela della comunità.

L’innovazione tecnologica è una priorità, ma la sicurezza dei cittadini non è negoziabile. Con questo principio, l’Amministrazione Comunale di Ascea, guidata dal sindaco Stefano Sansone, ha disposto la sospensione delle autorizzazioni ai lavori di scavo sul territorio comunale per le ditte. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

