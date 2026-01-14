Internet accelera a Montecatini Val di Cecina | completata la cablatura della banda ultra larga

A Montecatini Val di Cecina, Open Fiber ha completato la posa della fibra ottica, migliorando la connessione internet nel comune. Con questa nuova infrastruttura, anche i residenti beneficiano di una banda ultra larga stabile e veloce, garantendo un accesso più efficiente ai servizi online e favorendo lo sviluppo digitale del territorio.

Anche i piccoli centri della provincia di Pisa dicono addio alla lentezza di internet. Open Fiber ha completato la cablatura in banda ultra larga di Montecatini Val di Cecina, portando la stessa qualità di connessione delle grandi città direttamente nelle case dei cittadini.

