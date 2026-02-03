Nel 2025 andati in fumo 2878 ettari di bosco | Caserta la provincia più colpita

Nel 2025, i roghi hanno distrutto quasi 2.900 ettari di bosco a Caserta, la provincia più colpita in Campania. I dati ufficiali mostrano che su un totale di circa 7.200 ettari bruciati in tutta la regione, quasi il 40% si è consumato tra le foreste casertane. Un numero che preoccupa, soprattutto considerando le condizioni climatiche sempre più secche e il rischio di altri incendi nei prossimi mesi.

La provincia di Caserta è quella più colpita in Campania per gli incendi boschivi. Nel 2025 sono stati 2878 gli ettari andati in fumo su un totale di 7232.Gli incendi boschiviA confermarlo sono i carabinieri forestali della Campania nel corso del consueto incontro di inizio anno con gli organi di.

