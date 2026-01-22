Una strage Incendio al centro commerciale travolti dalle fiamme | bilancio drammatico

Un grave incendio ha colpito un centro commerciale a Karachi, in Pakistan, provocando un tragico bilancio di almeno 55 vittime. L'incendio, avvenuto sabato, ha causato ingenti danni e ha coinvolto numerosi cittadini. Le autorità stanno ancora lavorando per gestire l'emergenza e chiarire le cause dell'incidente.

Sale ad almeno 55 morti il bilancio del devastante incendio a Karachi che sabato ha distrutto un affollato centro commerciale nel sud del Pakistan, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali. «Da sabato sera sono stati recuperati 55 corpi », ha dichiarato Javed Nabi Khoso, vice commissario di Karachi Sud, confermando l’aggravarsi di una tragedia che ha scosso l’intero Paese. Il rogo è divampato all’interno del Gul Plaza, uno dei complessi commerciali più frequentati della città, una struttura di tre piani che ospitava circa 1.200 negozi, spesso affollati anche nelle ore serali. Le fiamme si sono propagate rapidamente, intrappolando decine di persone all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Una strage”. Incendio al centro commerciale, travolti dalle fiamme: bilancio drammatico Leggi anche: “Almeno 55 morti”. Incendio al centro commerciale, bilancio drammatico Leggi anche: Incendio in centro a Milano, lavanderia devastata dalle fiamme La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Incendio Crans-Montana, l'orrore della strage nei verbali dei testimoni; Crans-Montana, incendio al locale: cosa è successo e sviluppi; Prevenzione e controlli: col modello italiano non ci sarebbe stata la strage di Crans Montana. Una strage. Incendio al centro commerciale, travolti dalle fiamme: bilancio drammaticoSale ad almeno 55 morti il bilancio del devastante incendio a Karachi che sabato ha distrutto un affollato centro commerciale nel sud del Pakistan, secondo ... thesocialpost.it L'incendio al pozzo dell'Irminio a Ragusa, evitata una strageUna strage sfiorata nella vallata dell’Irminio. Un boato violentissimo ha proiettato a distanza il coperchio di contenimento di un serbatoio di stoccaggio dell’olio all’interno del centro minerario ... lasicilia.it I due imprenditori francesi sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'indagine sulla strage di Capodanno, a Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. x.com I due imprenditori francesi sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi nell'indagine sulla strage di Capodanno, a Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.