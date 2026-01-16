A Isernia si è svolta una fiaccolata per sostenere la sanità pubblica in Molise. La protesta, organizzata in risposta ai recenti tagli e alla situazione critica del settore, vede anche il sindaco che ha installato una tenda davanti all’ospedale. Cartabellotta ha sottolineato la difficoltà della situazione nel territorio, evidenziando l’importanza di preservare i servizi sanitari pubblici.

A Isernia, dove il sindaco ha piantato una tenda davanti all’ospedale per protestare contro i tagli, è stata organizzata una fiaccolata a sostegno della sanità pubblica in Molise. L’iniziativa, prevista per le 17 di domenica 18 gennaio, attraverserà il centro della città e avrà il Veneziale come luogo di destinazione. Lo scopo è proteggere un bene comune: il diritto a curarsi, anche per i cittadini che vivono nelle aree interne del Paese. Tra le tante adesioni c’è quella del presidente dell’Ordine dei medici di Isernia, Fernando Crudele, che ha annunciato la sua presenza al corteo per “sensibilizzare soprattutto quei ‘burocrati’ e ‘ragionieri’ di Roma, affinché non vedano il Molise solo come un numero” e per fargli “comprendere le giuste richieste dei pazienti e dei cittadini che vogliono una buona sanità, con risposte efficienti come avviene in altre regioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Isernia la fiaccolata per difendere la sanità pubblica. Cartabellotta: "In Molise la situazione è critica"

