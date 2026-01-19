Isernia migliaia di persone alla fiaccolata in difesa della sanità pubblica | Questa battaglia non si fermerà qui

A Isernia, migliaia di cittadini hanno partecipato a una fiaccolata in difesa della sanità pubblica, promossa dal sindaco Piero Castrataro e altri enti locali. L’evento ha visto una forte partecipazione della comunità molisana, dimostrando il sostegno alla tutela dei servizi sanitari pubblici. La manifestazione rappresenta un passo importante nella difesa di un servizio essenziale, con l’impegno a proseguire questa battaglia.

Il sindaco civico di centrosinistra Piero Castrataro e gli enti promotori avevano chiamato a raccolta la cittadinanza per la fiaccolata a sostegno della sanità pubblica, e la comunità molisana ha risposto all’appello. Nella serata di domenica 18 gennaio, oltre 7mila persone hanno attraversato il centro storico d’ Isernia per arrivare all’ospedale Ferdinando Veneziale, dove il primo cittadino ha montato una tenda in segno di protesta da più di venti giorni. L’iniziativa ha raccolto sostegno dal capoluogo fino alle aree interne della provincia. In rappresentanza di questi territori, è intervenuto il sindaco civico di Capracotta Candido Paglione: “Qui il diritto alla salute è sistematicamente negato ed è il risultato di scelte politiche precise”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Isernia la fiaccolata per difendere la sanità pubblica. Cartabellotta: “In Molise la situazione è critica”

A Isernia si è svolta una fiaccolata per sostenere la sanità pubblica in Molise. La protesta, organizzata in risposta ai recenti tagli e alla situazione critica del settore, vede anche il sindaco che ha installato una tenda davanti all’ospedale. Cartabellotta ha sottolineato la difficoltà della situazione nel territorio, evidenziando l’importanza di preservare i servizi sanitari pubblici.

