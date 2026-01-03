Il 2025 è stato uno degli anni più caldi dell' ultimo secolo in Abruzzo a Lanciano quasi dimezzate le precipitazioni
Il 2025 in Abruzzo si distingue come uno degli anni più caldi degli ultimi cinquant’anni, secondo il rapporto annuale sul clima redatto dal centro Cetemps dell’Università dell’Aquila. I dati meteorologici delle stazioni regionali indicano anche una significativa diminuzione delle precipitazioni, con quasi la metà rispetto alle medie storiche, evidenziando le sfide legate ai cambiamenti climatici nella regione.
Il 2025 in Abruzzo è stato uno degli anni più caldi degli ultimi 50 anni. È quanto emerge dal rapporto annuale sul clima in regione, elaborato dal centro di eccellenza Cetemps dell'università dell'Aquila, che si basa sui dati meteorologici delle stazioni abruzzesi, raccolti dall'Ufficio idrologia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
