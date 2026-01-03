Il 2025 è stato uno degli anni più caldi dell' ultimo secolo in Abruzzo a Lanciano quasi dimezzate le precipitazioni

Il 2025 in Abruzzo si distingue come uno degli anni più caldi degli ultimi cinquant’anni, secondo il rapporto annuale sul clima redatto dal centro Cetemps dell’Università dell’Aquila. I dati meteorologici delle stazioni regionali indicano anche una significativa diminuzione delle precipitazioni, con quasi la metà rispetto alle medie storiche, evidenziando le sfide legate ai cambiamenti climatici nella regione.

