Ferrara | 70 vie per ‘Affittami’ stop ai negozi vuoti

La Giunta comunale di Ferrara ha approvato l’espansione del progetto ‘Affittami’, che ora coinvolge 70 vie nel centro storico, rispetto alle 15 iniziali. L’obiettivo è ridurre i locali commerciali sfitti, coinvolgendo più strade del centro cittadino. La decisione mira a incentivare l’occupazione e rivitalizzare le zone commerciali più colpite dalla mancanza di attività.

La Giunta comunale di Ferrara ha dato il via libera all’ampliamento del progetto ‘Affittami’, estendendo l’area di intervento da 15 a 70 vie nel centro storico per combattere i locali vuoti. L’iniziativa prevede contributi per gli affitti fino al 50% del canone, con un tetto massimo di 5mila euro, salendo a 7mila euro per specifiche strade come via San Romano. Questa misura si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana che mira a riattivare il tessuto economico della città, sfruttando i fondi comunali destinati al biennio e collaborando con le associazioni di categoria. I termini per presentare domanda sono stati prorogati fino al 20 novembre 2026, mentre l’apertura delle nuove attività deve avvenire entro il 30 ottobre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara: 70 vie per ‘Affittami’, stop ai negozi vuoti Articoli correlati Lotta ai negozi vuoti e sfitti: si amplia il progetto 'Affittami', le vie passano da 15 a 70Più tempo per presentare la domanda e un’area di intervento più ampia, in linea con gli Hub del commercio. "Stop ai negozi aperti nei giorni festivi""Stop alle liberalizzazioni selvagge, chiusura domenicale dei negozi, aperture straordinarie solo per eventi e periodi turistici con regole...