fermati a cadelbosco con martello taglierino e cocaina

Nella serata di ieri, a Cadelbosco Sopra, i carabinieri hanno fermato un'auto con due persone a bordo durante un controllo stradale. Durante la perquisizione, sono stati trovati un martello, un taglierino e della cocaina. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due soggetti sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – In controllo stradale a Cadelbosco Sopra, i carabinieri nella tarda serata di ieri hanno fermato un veicolo con due persone a bordo. Un accertamento che è stato approfondito quando si è notato un certo nervosismo nei due uomini. Il controllo, avvenuto in via Quarti, ha portato al rinvenimento di un martello e un taglierino con lama di oltre sei centimetri, che erano sotto il sedile del conducente, mentre in possesso di un ventenne, abitante a Brescello, c'era una dose di cocaina, del peso di circa un grammo, nascosta nel calzino del piede destro. Il giovane è stato segnalato come assuntore di droga, mentre il conducente, di 36 anni e residente a Pomponesco di Mantova, è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.